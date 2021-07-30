賽後三天，回首奧運金牌來時路，想著想著潸然淚下。⋯⋯兒子笑我像極了：「國訓中心的獨居老人，一去就10幾年」。回憶⋯⋯「只幫兒子換過一次尿布」，怎麼一眨眼就國二了！」

看待婞淳視如親生兒子一樣重要！很少人知道她有「時差困擾」！有好幾次長途拔涉到國外比賽，還沒有適應好當地的時差，她就要上場訓練、比賽，所以，身體拖著睡意，讓她無法發揮實力。

「教練⋯⋯好希望能到國外移地訓練⋯⋯（婞淳說）」，我知道，她希望早點到比賽國家適應時差，這一直是我對婞淳的愧疚。終於在2017年世大運後，受到運促會的大力幫忙，才有機會帶她到美國進行一個月的移地訓練，充分的適應當地時差，緊接著在美國舉辦的世界錦標賽，獲得挺舉及總和二項金牌。

《教練其實只懂得皮毛》！這不是在調侃自己，心想：「一心一意未必能拿到奧運金牌，更何況三心二意要處理這麽多雜事！！」教練要撰寫選手的培育計劃書、要撰寫選手的運動心理、運動生理、運動力學、運動醫學、運動傷害⋯⋯等等，各種的運動科學文件內容。天啊！一心一意專注在婞淳的訓練和技術，就已經佔據大部分的時間，況且，其實我只懂得訓練⋯⋯！回首想起，這一路上幫助我和婞淳的單位和貴人⋯⋯