23歲的東奧中華隊柔道代表楊勇緯首度出征奧運，24日就奪下銀牌，成為台灣史上第一人，也創下柔道最佳紀錄。國民黨立委楊瓊瓔24日赴楊家道賀，並在臉書宣傳這項喜訊，大讚楊是「柔道男神」、「后里之光」。
楊瓊瓔24日與台中市議員陳本添、里長郭明洲等人到楊勇緯家恭喜、喝采，並在臉書發文說，「恭喜首度踏上奧運殿堂的柔道好手楊勇緯奪得銀牌，勇緯出身后里國小柔道隊，與奪得第七名的林真豪，在今天贏得亮眼成績。」讓我們繼續一起為所有選手加油哦！
23歲的東奧中華隊柔道代表楊勇緯首度出征奧運，24日就奪下銀牌，成為台灣史上第一人，也創下柔道最佳紀錄。國民黨立委楊瓊瓔24日赴楊家道賀，並在臉書宣傳這項喜訊，大讚楊是「柔道男神」、「后里之光」。
楊瓊瓔24日與台中市議員陳本添、里長郭明洲等人到楊勇緯家恭喜、喝采，並在臉書發文說，「恭喜首度踏上奧運殿堂的柔道好手楊勇緯奪得銀牌，勇緯出身后里國小柔道隊，與奪得第七名的林真豪，在今天贏得亮眼成績。」讓我們繼續一起為所有選手加油哦！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。