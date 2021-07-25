23歲的東奧中華隊柔道代表楊勇緯首度出征奧運，24日就奪下銀牌，成為台灣史上第一人，也創下柔道最佳紀錄。國民黨立委楊瓊瓔24日赴楊家道賀，並在臉書宣傳這項喜訊，大讚楊是「柔道男神」、「后里之光」。

楊瓊瓔24日與台中市議員陳本添、里長郭明洲等人到楊勇緯家恭喜、喝采，並在臉書發文說，「恭喜首度踏上奧運殿堂的柔道好手楊勇緯奪得銀牌，勇緯出身后里國小柔道隊，與奪得第七名的林真豪，在今天贏得亮眼成績。」讓我們繼續一起為所有選手加油哦！