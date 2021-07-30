中華隊在東京奧運屢傳捷報，「柔道男神」楊勇緯首度前進奧運殿堂，就勇奪銀牌，讓他瞬間粉絲爆增，成為家喻戶曉的運動明星，引起熱烈討論，不過卻有網友嘲諷「一日體育迷少蹭熱度」，對此，藝人吳怡霈表示「蹭熱度，有什麼關係」，強調很多人都是從一日體育迷，變終身體育迷。

「柔道男神」楊勇緯在東京奧運勇奪銀牌，掀起全台討論，卻有不少人在網路留言叫平常不關心體育的一日體育迷，少藉此蹭熱度，直言：「覺得噁心，不要不懂裝懂」，對此，曾是體育主播的吳怡霈，就表示自己也是從一日球迷當起，回憶起當年看不懂高爾夫球，還常與要追賽事的資深球迷父親搶電視起爭執，但進了體育台後，為了工作需要，便被父親押著看各種比賽，最後因為老虎伍茲在球場上的魅力，讓她就此迷上高爾夫。

吳怡霈回憶起曾到高雄國訓中心，採訪備戰奧運的年輕選手，即便給予的資源不多，依舊拼命訓練，因為他們知道得一戰成名，才會被重視看見，就像許多大明星成名之前，連在劇組拿便當都會遭人白眼，她表示很多人從一日體育迷，變終身體育迷，或許哪天柔道變成顯學，讓年輕人有了新的追隨目標，這樣的話蹭熱度有什麼關係，還不忘喊話：「來蹭！來蹭！」

對此，網友紛紛留言：「昨晚看完體操，了解運動員真的很辛苦，尤其是堅持到底的毅力，令人敬佩」、「看到國訓那樣的場地設施，真心覺得能拿牌的選手非常了不起」、「我覺得楊勇緯讓更多人認識到柔道，很感動，希望能因此帶起風氣」。