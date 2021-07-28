本屆東京奧運中華隊好手屢傳佳績，其中「柔道男神」楊勇緯在60公斤級項目為台灣摘下首面銀牌，初生之犢不畏虎的奮戰精神令全台灣人感動。藝人董至成今(28日)也在臉書興奮PO出昔日在節目中被那時候就讀國中的楊勇緯過肩摔影片，與有榮焉地表示這一摔摔出他人生新高度，更釣出女星謝忻留言「董哥一開始嚇到直接下跪」。

23歲柔道男神楊勇緯在東京奧運一戰成名，昔日上節目的影片也一一被翻出。原來他不僅高中參加過胡瓜主持節目《綜藝大集合》，其實早在國中就上過這節目，還在主持人胡瓜的要求下，當場過肩摔董至成，好身手令全場驚呼。

董至成今日更在臉書分享這段珍貴影片，表示「沒想到在我人生中的千百摔中，竟然也跟奧運沾上了一點點的邊。這一個迅雷不及掩耳的過肩摔，正是奧運的銀牌國手楊勇緯的拿手絕活！如果還有機會，我願意再被他摔一回！不，摔個千百回我都願意！就算地上沒有軟墊鋪著我也是心甘情願。」更反問大家是不是很羨慕他？

董至成PO文果然吸引眾多網友來留言，「這一摔算是奧運銅牌得主」、「好幸運被國手摔啊」、「董哥還是懂耶，左手落地拍一下，護身倒法」、「楊勇緯這個時候好青澀好可愛」、「奧運摔」；而他的好友謝忻更是看出影片中的亮點，那就是董至成一開始嚇到直接下跪向楊勇緯求饒。