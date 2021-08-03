東京奧運選手村的房間被破壞了，兇手是澳洲橄欖球及划船隊員，他們在房間牆壁上留下了一個洞，據悉房間內還有嘔吐物，不過澳洲東奧代表團團長徹斯特曼（Ian Chesterman）竟評論選手村的牆壁「易破」，「很容易」就能弄出洞來，他說運動員已經為自己的行為道歉，因此不會受到懲處。

澳洲《世紀報》（The Age）報導，澳洲奧運委員會（Australian Olympic Committee）昨（2）日透露，澳洲代表團2個隊伍中的少數運動員離開東奧選手村時，房間呈現「凌亂、令人無法接受的狀態」。

澳洲東奧代表團團長徹斯特曼今（3）日證實，2支隊伍就是橄欖球及划船隊的隊員，其中一個房間的牆上出現了一個洞，另外有報導指，運動員留下了一些嘔吐物讓清潔人員清理。

徹斯特曼指出，「牆上有一個洞，不過很容易做到」，「我理解有一些大塊頭，還有一些非常易破的牆及臨時的牆面。」

他認為房間只有「輕微」受損，而且沒有被破壞。

另外，由於這些肇事的運動員已經為自己的行為道歉過，因此不會受到懲處。

One of the funniest stories out here #Tokyo2020 #Roodunnit? ...Australian team mascots - Kangaroo and Emu - went missing at the Oly Village..and the chef de mission is relieved the 'stolen' mascots are back home. @sntvstories @AP_Sports #Australia pic.twitter.com/nOtXuApBx3 — Raj Mohan (@Non_rights) August 3 2021

除了選手村房間有些微受損外，徹斯特曼也證實，代表團2隻原本在飯店的吉祥物袋鼠及鴯鶓在失蹤多日後已經尋回，原來牠們被德國運動員帶走了。

他說代表團一度要張貼尋物啟事，「看來牠們在德國度過了愉快的假期。」