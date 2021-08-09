Presenting the #Tokyo2020 Men's All-Star Five:



⭐ Ricky Rubio 🇪🇸

⭐️ Patty Mills 🇦🇺

⭐️ Luka Doncic 🇸🇮

⭐️ Kevin Durant 🇺🇸

⭐️ Rudy Gobert 🇫🇷 #Basketball — FIBA | #Basketball #Tokyo2020 (@FIBA) August 8 2021

隨著東京奧運落幕，國際籃總(FIBA)也選出這次東奧男籃項目的最佳五人，分別是美國杜蘭特、澳洲米爾斯、斯洛維尼亞東契奇、西班牙盧比歐與法國戈貝爾，其中杜蘭特與米爾斯將是下個球季籃網隊友，比較讓人遺憾的是美國哈勒戴落選。

在這次東奧男籃戰場上，假如美國少了平均貢獻20.7分的杜蘭特，恐怕連8強都闖不進去，畢竟每當場上急需救援火力，杜蘭特都能開啟死神模式搶分，如今他不僅拿下3屆奧運金牌，也超越「甜瓜」安森尼成為美國男籃隊史奧運得分王。

回顧上季效力馬刺，米爾斯最多只能擔任第六人角色，但到東奧戰場，他彷彿化身「澳洲王」，擁有無限開火權的他，幾乎沒人可以擋住他，更在銅牌戰拿下42分、9助攻，幫助澳洲擊退東契奇領軍的斯洛維尼亞，他下季將跟KD聯手。

不過這個最佳五人陣容唯一比較遺憾的是，美國當家後衛哈勒戴沒有入選，或許是因FIBA考慮每隊只挑1人，才用盧比歐取代哈勒戴，但哈勒戴在東奧表現相當優異，要不是他幫助進攻組織與做好防守示範，美國隊絕不可能完成奧運4連霸。