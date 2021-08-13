NBA自由市場已開市多天，許多球隊都得到戰力上的補強，如傳統豪門湖人就組成全新陣容迎接賽季，快艇也與里歐納德(Kawhi Leonard)續約，以原陣容繼續朝總冠軍邁進，東區如熱火、公牛也都大肆補強。不過不少球隊因為要續約或簽下自由球員付出代價。

薪資當然是一個球團的雙面刃，若投注高薪在一位球員和組合身上，但沒有換到應有的價值，那這些錢就付諸流水，反之若他們表現超乎預期，那就沒有愧對續約和延攬球員的高薪。當然不可能每支球隊都能達到雙贏，而本季有哪些球隊會有這些問題，我們一起來看看！

展望新的賽季，聯盟中將有7支球隊中的「三人組」總薪資超過9千萬美元，其中包括籃網的哈登(James Harden)、厄文(Kyrie Irving)、杜蘭特(Kevin Durant)，合計1.21億美元。再來是湖人新三巨頭詹姆斯(LeBron James)、安東尼戴維斯(Anthony Davis)、韋斯布魯克(Russell Westbrook)，1.2億美元。

接著還有勇士柯瑞(Stephen Curry)、克雷湯普森(Klay Thompson)、威金斯(Andrew Wiggins)的1.15億美元。公鹿奪冠組合阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)、哈勒戴(Jrue Holiday)、米道頓(Khris Middleton)，1.07億美元。76人恩比德(Joel Embiid)、班西蒙斯(Ben Simmons)、哈里斯(Tobias Harris)，1億美元。

還有剛續約的里歐納德、喬治(Paul George)、馬基夫莫里斯(Markieff Morris)，9400萬美元。最後則是熱火新組合吉米巴特勒(Jimmy Butler)、洛瑞(Kyle Lowry)、阿德巴約(Bam Adebayo)，9110萬美元。據聯盟統計，19-20賽季僅兩隊超過9千萬，20-21也只有三隊，這現象也表示開季球隊平均薪資確實非常高。