開學在即，桃源山區受困學生如何就學？高雄巿長陳其邁19日在議會答詢及聯訪時提到，會繞道台東，讓老師回到學校，在外依親學生則採線上等方式上課，必要時協調軍方支援，協助學童、學生順利就學，保障受教權。

陳其邁說，當地3個里的學童都在樟山國小上課，有57位。現協調把在外地的老師經由台東繞道，進到學校教書。另有9個學童在外地依親，也協調是不是要在外地小學先就讀，或者能夠回去，或採線上教學，教育局都有規畫。

另外，桃源國中有16位學生在這3個里，可能就要採線上教學，包括網路等設備都有規畫，也有所準備。至於大學生或在外就學的學生，最快的方式還是從台東繞道，但因為路況較不穩，如有需要，會協調空勤總隊或國防部。

至於小港區發生快炒店沒用隔板，陳其邁說，警方有開勸導單，但是部分民眾不服勸導、沒戴口罩，警察局和衛生局會依法開罰。防疫期間已講過很多次，用餐時必須用隔板，外出全程必須戴口罩，假如違反規定，一律開罰。