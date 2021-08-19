汽車零組件大億(1521)、堤維西(1522)及宇隆(2233)今天同步除息，大億逆勢往填息方向邁進，宇隆賣壓沉重，出現貼息走勢。

大億配發1.3元現金股息，盤中逆勢上揚，填息率達到76％。大億今年上半年營收25.17億元，但受到海運成本及台幣升值影響，稅後淨利0.57億元，年減3成，每股盈餘0.74元。大億除確保國內四輪訂單，並積極拓展二輪市場，也將更進一步爭取小糸集團車燈、燈具外銷訂單，目前FCA集團訂單每年推出3至4台新車，大億今年取得前霧燈訂單，也將於下半年開始出貨，隨著新訂單挹注，下半年業績可望優於上半年，全年獲利希望追上去年水準。

堤維西配發0.6元現金股息，開高後翻黑，盤中小幅貼息。上半年營收81.45億元，年增達19％，但一樣受到匯率、海運等因素，毛利下降、營業成本提高、匯損等多重因素，第2季轉為虧損0.12億元，上半年稅後淨利縮小為0.65億元，年增16％，每股盈餘0.21元。

堤維西OEM去年第4季已經呈現U型走勢，出現復甦回穩，並且延續到今年上半年，預估今年OEM的業績可望穩定回升。AM去年大幅提升北美CAPA新產品及產品群認證組數，今年CAPA產品營收比例也將呈現明顯成長。

宇隆上半年營收16.66億元，上半年毛利率提高到35.65％，稅後淨利2.69億元，每股盈餘4.47元，優於去年同期2.35元。去年底到目前車用晶片的短缺表示終端市場需求優於預期，下半年車用晶片短缺緩解將有助於公司出貨動能。7月營收3億元，年增43.91％，主要自行車成長、汽車產品回升，法人預估第3季營收約落在9億元，下半年成長表現仍樂觀看待。