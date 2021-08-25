輝瑞BNT新冠疫苗獲得美國食品藥物管理局(FDA)完全授權申請，讓該疫苗成為全球第一支取得完全授權的新冠疫苗，除激勵輝瑞股價之外，疫苗類股也同步大漲回應，保德信投信指出，在疫苗挹注營收之下，帶動輝瑞股價改寫歷史新高，BNT第二季營收也繳出53.08億歐元的好成績，除較去年同期大增126%，淨利27.87億歐元更是由虧轉盈，預期未來在加強劑銷售之下，將持續挹注相關個股營收，加上未來應用的想像空間大，有利於疫苗類股獲利與股價表現。

台股掛牌的生醫型股、債ETF包括：群益NBI生技(00678)、凱基醫療保健債(00839B)、國泰A級醫療債(00799B)、群益AAA-A醫療債(00793B)、元大10年IG醫療債(00787B)等。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，目前全球新冠疫苗都只取得緊急使用授權(EUA)，而輝瑞BNT獲得FDA完全授權後，未來將可以在市面上販售、透過廣告促銷等，不用受限於EUA不得促銷的規範，另外，醫療機構與藥房也可以直接向藥廠進貨，無須再透過政府機關。

江宜虔進一步說明，由於變種病毒在全球的傳染擴大，導致市場對加強劑(booster)需求預期增加，而輝瑞與BNT在7月公布的臨床實驗數據顯示，加強劑確實能有效增加保護力，9月至明年3月間可望上市，如今輝瑞BNT疫苗又獲得完全授權，給予市場對於未來疫苗銷售挹注藥廠營收的期待大增。

生醫型基金中，醫療保健REITs也是相關商品的選項之一，以2006年~2020年數據來看，當美國GDP與通膨成長率兩者皆較上一年走升的情況下，醫療保健REITs平均仍能繳出15%的年報酬，表現遠優於全球股票的8%，更優於全球債券的3%。凸顯在景氣復甦，但通膨增溫的時期，醫療保健REITs擁有良好的增值契機。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，醫療REITs三大龍頭業者2021年的FFO(營運現金流)將衰退10.4%，但2022年將成長12.2%，2022年增速回歸正增長；此外，由於疫情衝擊，許多長照機構的興建遭到取消，目前行業的興建/庫存比下滑至2014年以來低點，一旦入住率回升，供需降逐漸吃緊，業者收租能力、利潤率將得到改善，高齡住宅供需可望大幅改善，有助提升醫療保健REITs相關公司後市營收及展望。