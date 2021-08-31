瞄準實質資產聚焦新型態REITs2.0的投資機會，華南金(2880)旗下華南永昌投信預計於10月初募集華南永昌實質豐收組合基金，該基金以跨國投資多元平衡佈局的豐富組合，透過攻守兼備的策略瞄準實質資產及高息資產，追求穩健報酬與平衡波動。該基金也是華南永昌投信董事長黃昭棠上任以來新募集的第一檔基金。

華南永昌實質豐收組合基金經理人陳蓓娟表示，美國就業數據持續改善，下半年企業盈利預期持續向上，目前通膨雖上揚惟壓力有減弱跡象，在後疫情時代，預料實質資產如不動產、基礎建設等將獲青睞，因為實質資產具穩定收益來源，長期投資價值相對穩健，建議投資人可納入資產配置一環。

實質資產涵蓋種類繁多，包含不動產、自然資源(如石油、天然氣、農業、貴金屬、太陽能)、公用事業與基礎建設(如道路、鐵路、機場或電訊建設)等，可以說生活大小事都與實質資產有關，這些產業收入相對平穩、擁穩定現金流，因而較其他產業具有較高的配息能力。而在這些實質資產中，陳蓓娟指出，最能隨物價反映調整租金收入機制的當屬不動產REITs，從歷史經驗來看，物價上漲時，REITs相較於股、債等資產類別更具表現，而在目前市場環境來看，REITs即具投資吸引力，且長期來看，不動產價值具有增值效益。

美國房市景氣暢旺，同時在新科技、新需求帶動下，REITs發展又有另一種新風貌。陳蓓娟表示，投資REITs該從生活中找商機，而觀察當前產業趨勢，5G商機夯，帶動基地台、電塔等需求的增加，而一場疫情改變人們的生活型態與消費行為，帶動雲端運算、Data Center到倉儲物流需求的升級，此外，隨著高齡與少子化的人口結構改變，推升醫療照護需求的升溫。當前REITs發展已經與產業趨勢結合，搭上新科技、新產業需求成長強勁的順風車，邁向REITs 2.0的時代，兼具收益穩定性與成長性，投資潛力更值得期待。