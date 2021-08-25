銅箔基板廠騰輝電子-KY(6672)宣布以220萬美元收購英商印刷電路板相關事業部，騰輝-KY執行長鍾健人表示，Holders握有歐洲印刷電路板上游除基板之外的多種周邊耗材料供應超過50%市占率，併入此項業務將使騰輝-KY在歐洲市場成為客戶更信賴的一站式購足所需材料的合作夥伴，躍升為歐洲第一大的印刷電路板周邊耗材供應商。

騰輝-KY宣布，8月24日由德國子公司與英商Holders Technology(AIM:HDT)簽署資產採購協議，預計以大約220萬美元收購旗下印刷電路板事業部在英國與歐洲相關事業之固定資產、庫存及業務；騰輝-KY表示，英商Holders Group於1972年由Rudolf Walter Weinreich創立，總部設立於倫敦並且在倫敦證券交易所上市，股票代碼：HDT，從事特殊材料的銷售、研發、設計等，主要用於印刷電路板、LED及無線智慧照明的領域，客戶主要集中在歐洲國家以及英國。本次收購有助於騰輝-KY在歐洲特殊材料的市占率，並增加產品及客戶多元化布局，加速提昇公司營運優化，擴大營運效率。

騰輝-KY執行長鍾健人表示，Holders握有歐洲印刷電路板上游除基板之外的多種周邊耗材料供應超過50%市占率，併入此項業務將使騰輝-KY在歐洲市場成為客戶更信賴的一站式購足所需材料的合作夥伴，躍升為歐洲第一大的印刷電路板周邊耗材供應商。

騰輝-KY第2季合併營收21.1億元，合併毛利率34%，稅後盈餘2.9億元，單季每股盈餘為4.09元，累計上半年每股盈餘高達6.81元，累計營收、獲利與毛利率均創下歷史新高。

騰輝-KY海外布局策略得宜，行銷網路遍及全世界，在特殊材料的設計、研發、製造等享有盛名，尤其是汽車LED車燈照明散熱應用上佔有重要市場份額，以及航空、國防電子等領域耐高溫、高可靠性材料也享有專利。騰輝-KY上市以來積極拓展業務，此次收購增加營運範圍多樣性，並且更加深入歐洲高端材料市場，拉大公司本身競爭力，未來的具體成長足以期待。

此項收購案預計最快今年9月底併入。