「街邊一隅的人、事或物，都能透過影像呈現庶民生活與情感。」秉持此理念，亞洲大學視傳系學生林駿騰，藉由拍攝民眾真實生活，創作「專注」系列作品，奪下2021年MIFA莫斯科國際攝影大賽「人文類別生活攝影」銅獎，而其另件作品「逐路十八」也榮譽入圍「自然類別森林樹木攝影」。

提到「專注（Concentrate）」系列，林駿騰說，此作品拍攝民眾日常生活中真實的一面，在一張相片中聚集了「人、情、事、物」，藉以呈現人們專注的神情，其中一張相片是以2個人認真下棋，藉以紀錄他們全心投入的故事與人與人間的情感。

林駿騰說，作品「逐路十八（Taiwan 18th Highway）」則是拍攝台灣的阿里山公路（台18線）與鐵道，其中，台18線乘載原住民鄒族文化與台灣林業的數百年歷史；森林鐵路則跨越熱帶及溫帶等海拔高度，呈現台灣不同林帶的物種變化與山脈、河谷之美。

指導老師朱庭逸指出，林駿騰常利用課餘時間參加講座、工作營，更擔任時尚活動攝影師累積經驗，他拍攝的「專注」系列雖是影像作品，卻也透露出如油畫創作般的細膩質感；作品「逐路十八」則是林駿騰的畢業專題，此創作今年5月並獲2021文化部「A＋文資創意季」設計競賽「文資創新應用類」銀牌獎，展現其攝影實力受肯定。

亞大視傳系主任陸蕙萍表示，「莫斯科國際攝影獎」的設置主要為表彰、獎勵世界各地的優秀攝影師，8年來已吸引90多個國家或地區創作者參加。