外媒引述消息人士表示，日本經濟產業省準備支持美國儲存設備商威騰（Western Digital）收購日本第二大NAND型快閃記憶體商鎧俠（Kioxia）讓日本保持尖端科技產業優勢。

8月底傳出威騰可能以逾200億美元收購鎧俠，預計最快9月中達成協議。外界認為這起收購案，讓日本面對東亞對手在包括晶片生產等科技領域地位愈來愈重要時，能大幅提升日本科技業競爭力。

這收購案同時讓日本在半導體產業上，跟美國建立更深一層關係。美國總統拜登跟日本首相菅義偉4月承諾強化彼此政經關係。

消息人士說，威騰支持日本進行基本而重要的半導體生產能力革新。威騰發言人未立即評論相關報導。

這兩家公司已合作生產NAND型快閃記憶體，彼此NAND型市占率合計34％，跟三星電子相當。市場上其他主要廠商有海力士、美光和英特爾。

威騰收購鎧俠必須得到日本政府默許才能成立新公司，在NAND型市場上有能力跟三星電子競爭。經濟產業大臣(木尾)山弘志仍未公開表態是否支持收購案。

消息人士透露，雖然日本一直對外國收購日本企業懷有敵意，但經濟產業省正改變態度。其半導體產業策略不再堅持晶片公司由日本人百分百持有，也不再拒絕任何可能性，一切視條件是否適合而定。

外傳威騰執行長格克勒（David Goeckeler）可能掌管合併後的新公司。但一名鎧俠高層日前向路透表示，鎧俠正準備在適當時機上市，並跟經濟產業省官員就政府如何支持半導體業者進行討論。