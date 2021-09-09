比爾蓋茲砸22億美元 收購四季酒店股權 22:592021/09/09 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 比爾蓋茲旗下投資公司Cascade近日宣布，該公司同意支付22億美元現金取得「中東股神」沙國親王阿瓦里德（Alwaleed bin Talal）手中持有的23.75％四季酒店（Four Seasons）集團股權。此交易預計於2022年1月完成，屆時Cascade對四季酒店的持股比重將升至71.25％。 PayPal斥資27億美元收購日本先買後付公司 全球併購熱 前八月規模創高 #四季酒店 #比爾蓋茲 #億美 #Cascade #收購 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 佐佐木希獨扛家計 男星尪砸上億積蓄買豪宅給妻挽回 11:502021/09/09 娛樂 比爾蓋茲「恢單」後花錢不手軟 豪擲600億元入主四季酒店 14:232021/09/09 國際 今年挑戰320億美元 我8月機械出口 創新高 04:102021/09/09 財經要聞 美勞動力市場穩定恢復 美4大指數開漲 科技股勁揚 22:012021/09/09 財經 《電腦設備》仁寶8月營收年增逾2成 維持千億元高水位 17:072021/09/09 財經 砸5.2億人幣 陸首款mRNA疫苗生產廠房雲南落成 下月起可投產 14:242021/09/09 兩岸 欣興8月業績 續創新高 新品啟動拉貨，HDI需求升溫 04:102021/09/09 財經要聞 長榮砸300億買新船被酸爆 他卻想到當年那1筆神操作 09:472021/09/09 財經 PayPal砸27億美元 收購日Paidy 先買後付平台 04:102021/09/09 全球財經 《電腦設備》今年營收拚逆轉勝 凌華開盤即填息 11:102021/09/09 財經 《國際金融》觀望央行決議 歐股觸及3周新低 16:502021/09/09 財經 財經熱門新聞 美國埋了30年的炸彈 舊金山聯準總裁：已經血虧超過600兆 - 財經 凱基哥被他幹掉 長榮、陽明隔日沖大魔王抓到了 - 財經 銀行5倍券超狂加碼要來了 這4家升級變「10倍券」 - 財經 歐洲變半導體戰場 高通洩合作意願 台積電再勝出？ - 財經 台積電先進製程奧援！2巨頭大翻身 夾殺龍頭英特爾 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。