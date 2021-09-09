比爾蓋茲旗下投資公司Cascade近日宣布，該公司同意支付22億美元現金取得「中東股神」沙國親王阿瓦里德（Alwaleed bin Talal）手中持有的23.75％四季酒店（Four Seasons）集團股權。此交易預計於2022年1月完成，屆時Cascade對四季酒店的持股比重將升至71.25％。

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