新冠疫情以來，全球人流遭嚴格管制，觀光產業幾乎難以生存，向來欣欣向榮的澳門博彩業也面臨嚴重衝擊，今年8月澳門博彩業總收入降至44.4億澳門幣(約5.54億美元)，創今年以來最低，也較前月腰斬，主要是受到Delta疫情衝擊，與疫情前2019年創月均30億美元有巨大落差。然而，澳門政府官員打算收緊博彩業發展，引發相關個股大幅跌勢，合計蒸發市值逼近4千億元新台幣。

截至港股周三收盤，永利澳門股價重挫28.97%、收在6.4港元，盤中跌勢更一度達到34%，創史上最大跌幅；美高梅中國股價重挫26.81%、收在5.76港元；金沙中國重挫32.51%、收在16.8港元。非美賭牌方面，澳門博彩控股重挫24.01%、收在5.35港元；銀河娛樂重挫20.02%、收在39.15港元；新濠國際發展20.12%、收在9.17港元。合計市值蒸發超過140億美元(約3880億元新台幣)。

澳門經濟財政司司長李偉農周二晚間在一場新聞發布會上，討論政府推動博彩業「持續及健康」發展的目標，表示將通過完善現行法律制度來實現。李偉農指出，賭牌數量為關注焦點，為社會發展、經濟增長、民生福利、財稅收益帶來一定規模效應，但不能無限制發展。

在媒體追問下，李偉農透露，將明文禁止博彩經營權轉批給，也就是正、副賭牌的安排，希望博彩業規模維持穩定性，並推動非博彩業的收入，持續推動澳門經濟發展。據華爾街日報報導，一位知情人士稱，官員們表示，考慮安排政府代表加強對賭場的監管，以及讓當地居民持股比重從最低10%提高。

北京當局還提議，將加強賭場背景審查與行業門檻，預計會在2022年6月前修訂法規。由於美資賭牌將在此期限到期，周三以美資賭牌跌勢最重。

Bernstein博彩業分析師Vitaly Umansky認為，澳門博彩業進入新的階段，但不認為澳門政府透露的消息有多少危險訊號，認為市場有些反應過度。

目前澳門有6家賭場牌照將於2022年6月到期，牌照通常有20年期限，但實際上更少，其中美資賭牌包括總部位於拉斯維加斯的永利渡假(Wynn Resorts Ltd.)、美高梅國際酒店集團(MGM Resorts International)和拉斯維加斯金沙集團股份有限公司(Las Vegas Sands Corp.)，都在等待政府進一步說明未來政策。由於澳門為全球最大博彩市場，以上這些企業靠澳門為主要收入來源。

澳門在今年5月大陸長假期間有顯著恢復，但隨著疫情似乎再度升溫，依照北京當局對於疫情零容忍政策，情勢若惡化恐造成威脅，是否能在十一長假朝著復甦前進，還有待觀察。與此相比，美國賭城、位於內華達州拉斯維加斯近月有明顯復甦情況。