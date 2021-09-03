第78屆威尼斯影展VR主競賽單元1日正式揭幕，台灣作品《病玫瑰》也登上《綜藝報》2大篇幅報導，除介紹VR逐格偶動畫融合傳統工藝與微距攝影科技的創意，更披露分析其戰略性投資開發VR軟硬體系統，希望打造完整XR商業生態鏈的雄心。

《綜藝報》形容《病玫瑰》「同時展現台灣古老技藝與嶄新科技」，更表示「還有甚麼能比『生病小女孩在疫情期間到醫院尋找媽媽』的題材，更能呼應『觀眾無法到戲院只能參加影展網路虛擬首映』的當今社會。」

HTC VIVE ORIGINALS與「旋轉犀牛原創設計工作室」合作VR逐格偶動畫《病玫瑰》，使用360 8K立體微距攝影，共打造35角色、十數場景與城市建物，上萬複合媒材手工組件。導演黃勻弦表示：「每個物件基本經過剪裁、打磨 、修邊、上色、保護漆等5道工序」，製作歷時14個月。

HTC VIVE ORIGINALS總經理暨製作人劉思銘表示，「希望作品展現台灣傳統手工藝之美，與結合科技特有溫度。」綜藝報亦敘述導演唐治中對作品定位，「我們拍完發現自己深受《龍貓》和《耶誕夜驚魂》的影響」。

《病玫瑰》將和其他入圍的23部作品共同角逐威尼斯影展VR主競賽，包括「最佳評審團獎」、「最佳體驗獎」、「最佳敘事獎」VR主競賽三大獎項，獎項揭曉預計為9月中旬。