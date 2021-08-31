因美元小幅回落，支撐金價轉漲，但因市場正等待官方公布最新非農就業數據，望從中了解經濟狀況，因此買盤多呈謹慎保守而限制漲幅；截至台北時間8月31日上午10點40分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金上漲3.2美元，報每盎司1815.4美元。

9月白銀上漲0.054美元，報每盎司24.06美元。

10月白金下跌4.7美元，報每盎司997.4美元。

9月鈀金上漲0.9美元，報每盎司2480美元。(商品行情網)

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