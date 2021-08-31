《商情》黃金亞洲電子盤轉漲 10:532021/08/31 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美元小幅回落，支撐金價轉漲，但因市場正等待官方公布最新非農就業數據，望從中了解經濟狀況，因此買盤多呈謹慎保守而限制漲幅；截至台北時間8月31日上午10點40分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金上漲3.2美元，報每盎司1815.4美元。 9月白銀上漲0.054美元，報每盎司24.06美元。 10月白金下跌4.7美元，報每盎司997.4美元。 9月鈀金上漲0.9美元，報每盎司2480美元。(商品行情網) 不斷更新》MSCI降權重盤後生效 台股下殺逾150點摜破季線 《國際油價》產量受阻 原油期貨連2揚 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #轉漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》原油亞洲電子盤回落 11:442021/08/31 財經 《國際經濟》難兄難弟均憂疫情 日韓7月工業生產全減 10:022021/08/31 財經 金積雙箭頭 台股登季線 04:102021/08/31 財經要聞 《晨間解盤》多頭買力無法凝聚(倫元投顧提供) 07:462021/08/31 財經 《盤中解析》電金航皆墨 台股失靠山破季線 11:102021/08/31 財經 《商情》中國鋁冶煉廠開會擬管控價格飆升 10:532021/08/31 財經 《半導體》H2動能轉強 精材1分鐘填息 10:192021/08/31 財經 運輸、原物料成本飆漲 風機製造廠陷獲利低落困境 04:102021/08/31 全球財經 《國際產業》今年來漲逾18％ 蘋果股價再創新高 10:192021/08/31 財經 股匯雙漲 外資買超212億 04:102021/08/31 財經焦點 華新內銷價 每公噸漲3千 04:102021/08/31 財經要聞 財經熱門新聞 發卡行綁數位券 五倍變七倍 - 財經要聞 - 工商時報 花旗出售在台消金 陷入膠著 - 財經焦點 - 中國時報 漲價效應超預期 台積電明年EPS上看32元 - 財經要聞 - 工商時報 那斯達克指數強勢上漲 這檔AI ETF創新高 - 財經 通膨快要失控？專家1句話砲轟鮑爾：誤判情勢 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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