中鋼集團中鴻(2014)今（25）日上午召開110年度股東常會，會中通過承認109年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案，決議每股分配0.3元現金股利。會中同時改選7席董事，當選董事包括中鋼董事長翁朝棟、中鴻現任董事長劉敏雄等。

中鴻去年下半年營運好轉，營運較去年上半年逆轉，全年每股淨利0.37元；去年度每股分配0.3元現金股利，已公告除息交易日為8月26日。

中鴻今日股東會改選董事7席（含獨立董事），董事當選名單為翁朝棟、劉敏雄、黃凱民、曾貴松；獨立董事當選名單為李玲玲、邱鑄山、蔡憲唐，任期為3年。

繼中鋼開出9月內銷盤價，產品全面調漲300~500元，平均調漲1.2%後，中鴻跟進9月盤價開高，內銷熱軋、冷軋以及鍍鋅鋼品每噸均漲500元。另外，9~11月外銷則依產品及地區，分別調漲0~20美元，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻第三季鋼價持續穩健調漲，有利本季營運持續攀高。

中鴻上半年受惠鋼品價量齊揚，上半年稅後淨利39.8億元，較去年同期虧損4.88億元，出現大幅由虧轉盈，EPS為2.77元，創歷史新高。

展望下半年鋼市前景，中鴻董事長劉敏雄日前表示，大陸繼5月1日取銷熱軋等146項出口退稅13%，又於8月1日起再取銷23項冷軋系出口退稅13％，加上俄羅斯自8月1日～12月31日加徵臨時出口關稅後，俄羅斯鋼品暫停報價，都將有利於整體鋼鐵市場發展，目前還看不到下半年市場有不利的因素存在。

中鴻第二季營運創新高，營收133.97億元，稅後淨利22.8億元、季增約34%，單季EPS達1.59元；上半年營收242.27億元，年增34.97%，營業利益36.02億元，較去年同期虧損大幅好轉，上半年稅後淨利為39.8億元，EPS達2.77元。

法人指出，中鴻下半年隨著鋼價穩健上揚，營運可望維持不錯的水準，全年業績將創下歷史新高。