1.華邦電(2344)：昨外資轉買超9664張加持，盤初股價一度逆勢小漲，堅守5日線上。

2.中鋼(2002)：配息0.3元、今除息，董座昨喊話明年股利一定會好很多，開盤即完成填息。

3.台積電(2330)：三大法人持續擴大買超，昨夜ADR續漲0.42%，惟股價已連漲6個交易日，盤初小幅回落休憩。

4.新光鋼(2031)：外資連兩日買超助陣，今早挺進70關、拿下月線。

5.為升(2231)：董座喊話H2營運可望超車H1，今早不理外資持續賣超，股價逆漲逾3.5%，攻克5日線。

6.百容(2483)：營運轉骨+台灣廠新增產能下月開出，股價走高守高檔，早盤一度大漲4%。

7.臻鼎-KY(4958)：消費電子傳統旺季，力拱營運守強全年營收成長目標不變，股價拚回百元之上。

8.三地開發(1438)：年底推百億新案且台南房市布局有新舉，早盤強勢亮漲停燈。

9.夏都(2722)：疫情趨穩迎國旅券與中秋長假商機，多方吐怨氣繼續反攻。

10.四維航(5608)：散裝市況熱夯夯，買盤持續湧進力抗外資賣超，今早逆勢上漲逾1%，叩關70元。

11.美琪瑪(4721)：前7月每股盈餘2.27元，超越去年全年獲利水準，多方攻勢再起，晨盤逆勢勁揚3%，收復五日線。

12.中化生(1762)：昨獲投信及自營商聯手買超相挺，早盤急攻漲停，站上10年高價。

13.聚和(6509)：無懼外資連五賣，盤初一度彈升3%，重返60元及5日線。

14.驊訊(6237)：今年獲利靚，訂單滿到年底，晨盤吸引買盤搶進，股價急拉攻頂，站穩五日線。

15.展宇(1776)：Q2獲利大躍進，H1每股賺2.08元，獲買盤強力點火，連兩日亮燈漲停。

16.創惟(6104)：7月每股純益0.56元，獲三大法人連2買，今噴量大漲7%，寫波段高。

17.敦泰(3545)：驅動IC供應鏈訂單滿到年底，營運上衝可期，早盤逆勢走揚3%，站穩五日線。

18.精英(2331)：基本面有撐，早盤放量漲逾3%。

19.菱生(2369)：產能看旺，H2逐季成長，盤初一度逆勢走高，表現抗跌。

20.台中銀(2812)：H1淨收益增2成，全行利差優於同業平均，早盤漲逾2%，抗跌金融股、大盤。

21.富鼎(8261)：前7月EPS達3.84元，H2單季營運可望續創高，昨外資回補買超182張，今早噴量飆漲停，躍過月線。

22.正德(2641)：搶賺一波「散改貨」高運價商機，毛利率飆45％，今早量價俱揚，漲近5%。(編輯整理：李慧蘭)