高端疫苗開打後傳出零星猝死案件，導致各地出現緩打潮，國民黨台北市議員王鴻薇質疑，高端二期試驗排除慢性病等19種對象，正式開打卻未排除相關族群，通報死亡名單中更有被排除的癌症患者與吸毒者，讓她痛批衛福部把關草率，「這類對象打完高端後死亡，衛福部長陳時中你睡得著嗎？」

王鴻薇指出，疫苗的臨床試驗，除了需確認有療效之外，安全性更是首要考量，從試驗開始，一直到上市之後，都需持續關注是否會對人體產生不良反應，這些都是研究單位必須收集的重要數據。但據高端二期試驗排除條件，癌症病患和吸毒者都沒有進行試驗，所以不要說高端對這2種人有沒有辦法產生抗體，甚至連安全性都沒有數據。

王鴻薇表示，目前高端施打後通報死亡名單中，按指揮中心說法，有胰臟病患者、有吸毒者，但這2種人根本不在高端二期試驗中，衛福部給予高端EUA卻沒有排除這些人，甚至把不在試驗名單中的人口仍然納入高端公費接種名單中，「試問，衛福部在高端根本沒有數據之下，如何可以草率對民眾施打高端？」

王鴻薇表示，全世界都知道只有BNT疫苗能讓12至17歲族群接種，正是因為只有BNT有族群人口的試驗，才能掌握疫苗施打後的安全性和有效性。但政府竟然連最基本的安全性資料都付之闕如下，只憑陳時中一句「被排除對象不代表不能打」，這是為疫苗安全性把關的態度嗎？當看到胰臟癌病患和吸毒者在打高端後通報死亡，陳時中你睡得著覺嗎？

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