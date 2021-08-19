富邦悍將19日作出教練團異動，由原二軍投手教練布魯斯擔任一軍投手教練，談到下半季投手安排，他表示，下半季首戰交給洋投羅力，江少慶則確定在25日「開箱」出戰中信兄弟。

富邦今天宣布教練團異動，二軍投手教練布魯斯升上一軍擔任一軍投手教練，原本一軍投手教練吳俊良轉任一軍牛棚教練，一軍牛棚教練林正豐則轉任二軍投手教練，相關異動自今日補賽起生效。

布魯斯表示，上周就接到通知要跟著一軍，希望自己給予一軍球員更多幫助，「自從轉換身分後，對球員生涯已感到滿足，自己就開始去思考如何幫助球員。」

布魯斯認為，富邦有許多年輕投手都很有潛力，對每個人也都留下深刻印象，像是曾峻岳、王尉永、林逸翔等人，「或許大家都看結果，但我不會，我會看他們中間執行出來什麼東西，如果這些東西呈現的不錯，通常結果也不會太差。」

而談到上半季就開始跟著富邦練球的江少慶，布魯斯也有安排，他說：「少慶狀況已經達到能夠先發的要求，今天也有安排實戰投球，若一切準備好就是25日先發，下半季首戰交給羅力。」