富邦悍將洋投猛悍日前因父親病重暫時離台，也打亂富邦先發輪值安排，對此投手教練布魯斯表示，會讓陳鴻文重回先發行列，而他首場先發日期也已確定，將在26日出戰統一獅。

在猛悍暫時離台後，目前富邦陣中只剩羅力和優瑪2名洋投，加上本土先發江少慶、陳仕朋、游霆崴，因此富邦決定將原本擔任終結者的陳鴻文拉上先發。

布魯斯說：「會讓（陳）鴻文來先發輪值，但我們會用點『創意』，不會特別侷限是什麼模式，可能不會是傳統方法，會使用多一點球員來填補先發投手留下來的職缺。」

陳鴻文先發日也確定，將會是本周第3場，也就是26日先發出戰獅隊，布魯斯表示，對於陳鴻文的先發，一樣不會用用球數限制來思考，會打破傳統的方式，觀察他的疲勞程度，和場上執行能力，來取決於能夠投多久，也不排除假先發的可能性。

被問到會不會把二軍可用之兵拉上一軍？布魯斯回應，這不會是假設性的問題，「這裡有很多有潛力的選手，大家都會有機會來一軍表現。」