效力印地安人隊的台灣好手張育成28日再開轟，連續3場出賽都打出全壘打，將台將紀錄繼續堆高，而在中職富邦悍將打拚的哥哥張進德也有關注弟弟的表現，他認為張育成近期的攻擊策略好很多，展現出自己的推打能力，「若能穩定出賽，單季10轟沒問題。」

張育成在25、26日連2場開轟，中間坐了1場板凳後，昨天重回先發打線再度「炸裂」，寫下連續3場出賽都開轟的紀錄，並持續堆高台將單季最多轟紀錄。

賽前近期因背部不適的張進德談到弟弟張育成近期的火燙表現，「他最近真的打得不錯，攻擊策略好很多，他知道他有推打能力，不一定要每次靠拉打，攻擊模式有改變，其實他在小聯盟打右外野的全壘打也滿多的。」

張育成本季目前累積6轟，張進德也看好弟弟有單季10轟的能力，「他真的很厲害，10支他可以啦！給他每天下場的話，機會很大，他適合每天出賽，有一場、沒一場很難調整，但這也沒辦法，必須要把握住機會。」

25日打了2打席後，張進德就因腰椎不適提前退場，連2場休兵，他表示感覺腰「卡卡的」、「轉不太過去」，「但這就是老毛病了，從小就有這個問題，要長期整脊，讓脊椎骨不要有多餘的晃動、移位。」