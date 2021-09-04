國民黨主席選舉首度舉辦交叉詰問的電視辯論會，今(4日)下午4時登場，政見發表順序是候選人江啟臣、張亞中、朱立倫、卓伯源。

此場黨主席電視辯論由《TVBS》舉辦，現場將由資深媒體人莊開文主持，程序共有4大部分，首先6分鐘申論；其次由中國時報、聯合報、TVBS提問；接著由候選人交叉詰問，每人可指定2位候選人回答；最後是4位候選人結論(候選人各發言3分鐘)。

TVBS提問，20歲到29歲對國民黨反感度高達7成，顯示年輕人不喜歡國民黨。面對年輕人無法接受國民黨？如何爭取年輕選票？

卓伯源表示，這是國民黨目前問題所在，國民黨必須得到年輕人認同，但很艱困。國民黨創黨精神在哪裡？孫中山創立國民黨，9成9都是年輕人支持，黃花崗可以看到年輕人犧牲奉獻精神，國民黨一定要找回孫中山創黨精神，一心一德，以天下蒼生黎民為己任，團結無私，今天國民黨要讓年輕人感覺到，國民黨無私，重視年輕人！

朱立倫表示，在民進黨長期宣傳之下，誤以為國民黨是親中賣台，國民黨要回到正藍，孫中山天下為公，經國先生愛台灣，台積電、健保是國民黨創建的，堅持民主自由，八二三就是堅持民主自由，高端是愛台灣嗎？兩岸往來只有一個目標，就是和平，各種交流，都是為年輕朋友創造機會。國民黨儲備計畫，就是真正有機會去實習。最後，贏才重要，讓年輕人有機會加入政府服務。最後不要想改變年輕人，讓年輕人改變國民黨。

張亞中指出，國民黨失去理念，但兩位黨主席有反擊嗎？民意早就被民進黨控制，如果一直看民意，孫中山也不會革命，民進黨也不會搞台獨。國民黨最大問題就是靈魂丟掉了，領導者都是想個人利益派系，年輕人怎可能尊重？國民黨還沒有想通，到底問題在哪裡。捍衛教科書時，人在哪裡？網軍有思想才可怕，1450沒有思想，國民黨敢堅持有論述，怕甚麼？有堅持，年輕人自然想加入。

江啟臣說，這是一二十年的問題，應該找機會接觸溝通，關鍵在態度速度，不能接受慢慢吞吞。組織工作都退出校園，但青年工作不能退出，中心思想是中華民國。我當主席是最多年輕人敢穿上中華民國派的衣服，只要願意去講理念越來越多年輕人會接受，超過4000位40歲以下的人入黨。另外，除了溝通，更要給機會，當助理幕僚，不能用嘴巴講，要去做，在於行動，江主張，不分區立委每5名就要有一名在40歲以下。國民黨大老心態要改，不能以上位下要教訓年輕人。