統一獅隊先發投手布雷克。（鄭任南攝）

統一獅隊3日靠著林安可在6局敲出帶有2分打點的三壘安打穩住勝果，以3比1擊敗味全龍，也讓王維中吞下本季第5敗。

此役獅隊推出布雷克先發，龍隊則是「龍王」王維中掛帥，前4局雙方都沒能攻下分數，5局上獅隊靠著林岱安安打先馳得點，6局2出局一、二壘有人時，林安可死裡逃生，他敲出帶有2分打點的三壘安打，助隊取得3比0領先。

最終布雷克先發5.2局逃出7次三振、被敲7安失掉1分奪下本季第11勝，追上中信兄弟德保拉，並列勝投王。

布雷克在6局下2出局後接連被曾陶鎔、張祐銘敲安，獅隊當機立斷換投，賽後獅隊總教練林岳平表示，因為龍隊第8、9、1、2棒都消耗他很多球數，「這4棒都讓他花了很多球數，讓他投得比較辛苦。」

此役獅隊團隊敲出7支安打攻下3分，上壘後跑者頻頻在壘間蠢蠢欲動，餅總說：「這本來就是我們的球風，盡可能用搶壘方式去進攻得點圈，現在長打確實沒有那麼多，靠短程安打就必須要靠速度，加上今天的捕手是遇到，也是要試看看這樣的方式對這個捕手有沒有利。」

龍隊先發投手王維中投6局被敲5安，投出6次三振、2保送，失3分（1責失）吞下敗投；而獅隊今天由鄭鈞仁「代班」終結者，林岳平表示，因為陳韻文請假並未到球場，稍晚會再與他確認狀況，明天還不確定是否會歸隊。

味全龍隊王維中。（鄭任南攝）

統一獅隊陳傑憲（右）盜壘失敗。（鄭任南攝）