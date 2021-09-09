新竹縣長楊文科轉守為攻、直球對決，發起「竹竹苗共商合併升格會議」，並邀約竹竹苗首長、立委、議長參加共商大事，但最早拋出合併議題的新竹市長林智堅確定不參加，9日他再次強調，是不克參加而非拒絕參加，實在是會議邀約太倉促，又有其它重要行程，時間無法配合。

林智堅今天上午表示，此次的會議千千萬萬不要說是「拒絕」，千萬不要用這種說法。他解釋，市長室收到會議的公文是在8日下午的4點，當時他人在台北，正在為新竹縣市要合併升格為直轄市的事情努力。

因為接到這個通知實在太倉促，大家也知道，各地方首長都一樣，不是只有他而已，大家的行程都排的非常早、非常滿，他實在是沒有辦法參加。

不過，共同來推動竹竹合併升格的工作是不變的，他與縣長楊文科的目標是一致的，大家來分進合擊，因為如果是要升格為直轄市，修法是很大的課題，還要得到各界的支持，他會持續的努力。

林智堅也提到，他特別為了此事去了解，會議的通知最早是縣府民政處的科長有打電話給市府民政處的科長，他自己是都沒有接到楊縣長的電話或是縣長幕僚的聯絡，市長室的幕僚包括祕書長等也都沒有接到相關通知，實在不是不出席啦。

不過，他也很納悶，其實3縣市在防疫上，重要幕僚都有群組，但大家都沒接到通知，但這也無妨，大家分進合擊共同努力就好，至於是否派副手或幕僚參加？林智堅說，因這個議題重大，派其它人代表去好像也不太洽當，因此也不會派相關人員參加。