國民黨主席選舉首度舉辦交叉詰問的電視辯論會，今(4日)下午4時登場，黨主席候選人江啟臣、張亞中、朱立倫、卓伯源除發表競選政見，也將針對兩岸、美中台關係問題進行討論。針對兩岸交流的部分，朱、江、卓都表示要以九二共識為基礎，推動兩岸交流，張亞中則質疑國民黨高層，方案在哪裡？不要講空話。

對於媒體提問，如何有勇氣不懼怕被抹紅，怎麼看待「一中各表」，如何讓國人認同一中和九二共識，朱立倫表示，國民黨在野，可以做的就是推動兩岸和平，恢復交流管道平台，並延續黨綱、黨章規定，從求同存異，到求同尊異。朱立倫認為，應該推動社會力交流，減少政治性，透過文化、宗教、體育、經貿、城市等方面進行交流。

朱立倫指出，國民黨應該要服務在大陸生活的台胞，且至少賞要設立服務處，避免疫情期間，台胞所遭遇的困境再度出現，而兩岸交流是後過互相累積善意，形成將來執政的基礎，國民黨過去很可惜，忘了自己是正藍，正藍就是捍衛中華民國，若民進黨貼標籤就害怕，就成變小綠，那和民進黨有何區別？朱立倫直言，應該立刻恢復交流，國民黨也會積極參與，推動和平是為了區域安全，為了下一代。

聽完朱立倫所言，張亞中直言「今夕何夕」，他表示，九二共識，本應翻譯成92年的相互理解，在這當中，兩岸對一個中國的內涵是什麼沒有共識，九二共識作出貢獻讓交流延續，但卻沒辦法解決政治難題，沒有辦法改善敵對問題，民進黨最喜歡敵對，而越敵對，國民黨就被壓在地上踩，國民黨如果不解決敵對問題，永遠被壓著打。

張亞中指出，國民黨在2014年翻車之後，從此國民黨不敢談兩岸，他聽過朱立倫的談話，也看過江啟臣的著作，但他質疑，為何在職時不提，「你的方案在哪？不要講空話」，而他在參選明時就確提出和平備忘錄，若當選後會親赴北京，並告訴北京方面，如果國民黨2024年執政，和平協議就可以簽，在野還可以做很多事情，「要有方法」。

江啟臣則主張「以人為本的兩岸關係」，並指當人民需要政府解決問題時，政府卡在爭議，兩岸人民問題就卡住，所以才會有九二共識、一中各表，就是兩岸擱置爭議，求同存異，解決兩岸人民重視的問題。兩岸現階段需要用行動來破冰，出訪、赴大陸訪問都是是方法，但全面交流、促進對話、增加互信是必要的，唯有增加互信才能解決問題。江啟臣也表示會推動兩岸和平發展委員會，跨黨派、跨領域，討論未來兩岸是什麼，現階段要恢復交流對話進，建立互信，才有可能向前走，讓未來前途 有更多想像空間，確保台海和平安全。

卓伯源則說，馬前總統主政下，堅持九二共識，讓台灣獲得和平紅利，在九二共識之下，馬總統維護台灣主權的尊嚴、邦交增加、增加台灣在國際上的能見度，美國、大陸和談灣人民都希望和平，不要改變海峽現狀，而現在就是因為民進黨改變，破壞和平基礎。

卓伯源直言，民進黨禍害台灣，台獨神話已經崩解，現在只有民進黨繼續操弄，讓兩岸緊張，他認為應回到原汁原味的九二共識，繼續兩岸共存共榮。卓伯源直言，如果他當選黨主席，一定用黨主席高度邀請大陸國家主席習近平到台灣來展開和平之旅，他也願意請張亞中先生作為國民黨特使，負責協商習近平先生的台灣之旅，而國民黨一定保障習主席在台灣的安全。