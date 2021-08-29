樂天桃猿靠著第5局一輪猛攻攻下5分大局，最終以7比5擊敗富邦悍將，奪下近期3連勝也賞對手下半季5連敗，猿隊下半季首周打完以4勝1負暫居領先。

前4局猿隊打線只從富邦先發投手游霆崴手中敲出3支安打、得1分，但在第5局成功突破，最終反倒以2分差勝出，也讓富邦本周對上4支不同球隊都吞下敗仗，下半季仍未嚐勝績。

5局上廖健富在滿壘時敲出適時安打，一棒送回2分逆轉戰局，他在8月13場出賽已貢獻18分打點，壘上有人時的攻擊能力極高，總教練曾豪駒認為，主要是他在攻擊設定上都很明確，「他就是想要把球擊強，所以命中率算滿高的。」

曾總認為，這部分可能跟廖健富高中時期的養成有關，加上近來職棒後幾次大賽經驗累積，讓他在遇到狀況時知道如何去攻擊，「這在年輕球員身上是比較難得的。」

至今8月已經貢獻18分打點，廖健富謙稱運氣好，「我也不知道自己打這麼多分，停賽期間有修正打擊軌跡，把它縮短，跟球時間也就變得比較長一點。」

之前廖健富因為傷勢較少蹲捕，只能擔任指定打擊，現在身體恢復健康，蹲捕機會也就漸漸變多，他說：「我還是比較喜歡蹲捕，因為蹲的時候可以看到更多面向。」談到在壘上有人時上場打擊時的心態，他認為最重要的就是要冷靜，「上去前先去想怎麼應付投手，先冷靜滿重要的。」

樂天桃猿先發投手張喜凱。（陳怡誠攝）

富邦悍將蕭憶銘敲出生涯首安。（陳怡誠攝）