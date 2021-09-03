味全龍捕手吉力吉撈．鞏冠在2日比賽中接替蹲捕。（味全龍提供）

味全龍今年季中選秀首輪選進的捕手吉力吉撈．鞏冠3日迎來中職首場先發蹲捕，他表示，相較於專心打DH，自己還是比較喜歡當捕手，也做好心理準備要對付統一獅隊的「快腿部隊」。

龍隊昨天在7局下取消指定打擊，讓鞏冠接手蹲捕，今天迎來首場先發蹲捕，將搭配「龍王」王維中。總教練葉君璋表示，昨天看他蹲捕，在擋球、接球各方面不會差太多，但唯一要加強的是「心態」。

昨天先在比賽後段蹲捕小試身手，鞏冠笑說有被「全猿主場」加油聲震懾到，「以前在美國沒有那麼多的加油聲，讓我有點分心，所以需要先深呼吸讓自己慢慢來，接完1球後就好很多。」

統一獅隊跑者本季頻頻展現壘間破壞，本季累積81次盜壘成功是全聯盟最的，今天要面對獅隊快腿挑戰，鞏冠也做好心理準備，「（蔣）少宏、（劉）時豪都有提醒我獅隊很會跑，也有提醒投手縮小投球動作，準備好就趕快出手。」

面對首場先發蹲捕，鞏冠表示，葉總只叫他放輕鬆去比賽，「這也只是例行賽中的其中1場比賽，很開心自己終於能夠先發蹲捕，因為當捕手是我熱愛的工作。」

在打擊方面，鞏冠目前出賽6場，27打數敲出6支安打，其中包含2發全壘打，貢獻6分打點，打擊率2成22，他認為，自己還有很多需要調整的地方，「因為很久沒有在夜間比賽，要讓眼睛趕快適應。」