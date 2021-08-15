柔道選手楊勇緯及林真豪在東奧大放異彩，立委楊瓊瓔15日前往兩人家中致贈「臺灣之光」匾額。（陳淑娥攝）

柔道選手楊勇緯及林真豪在東奧大放異彩，立委楊瓊瓔15日前往兩人家中致贈「臺灣之光」匾額。（陳淑娥攝）

柔道選手楊勇緯及林真豪在東奧大放異彩，成台灣奧運史上第一人，立委楊瓊瓔15日前往兩人家中致贈「臺灣之光」匾額，表彰在運動場上的好表現。楊勇緯及林真豪透漏，在競爭激烈賽場中持續進步並取勝，「好勝心」是關鍵，就是「不想輸」。

立委楊瓊瓔、市議員陳本添、后里區長賴同一及里長郭明洲昨特地送上書法名家陳志聲提字「金」字木匾「臺灣之光」，期待楊勇緯及林真豪在2024巴黎奧運手握金牌，再次讓台灣被看見，帶給大家更多的感動。

楊瓊瓔表示，能站上奧運舞台，是所有運動員的夢想，楊勇緯及林真豪頂著巨大壓力，勇奪銀牌及第7名好成績，這份光榮不僅是屬於后里、台中的，也是全台灣的，其中楊勇緯一「摔」，更是讓世界看見台灣。

楊勇緯及林真豪透露，在競爭激烈賽場中持續進步並取勝，「好勝心」是關鍵，就是「不想輸」。兩人異口同聲說，「我本來就是好勝心較強的選手，一開始比賽當然不順利，輸了就更努力練習，慢慢打出成績，就更有成就感，想努力下去，把自己變成最強。」

楊瓊瓔強調，為了讓選手表現更好並感激選手付出，國民黨團在立法院提出修法建議，針對贊助體育選手企業能提高免稅額，鼓勵企業投入，以及提高「黃金計畫」金額，由4年12億元增至3年30億元；還有提高國光獎金，金牌由2000萬元提高至3000萬元，銀牌1500萬元、銅牌800萬元。

另根據現行《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》第14條規定，獲得奧運前3名者，若按月領取月獎助學金，第1名每年領取獎助學金為總獎助學金之 7.5％、第二名為 6.5 ％、第三名為 5.8％，要求體育署統一調整為7.5％。