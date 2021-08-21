第32屆金曲獎頒獎典禮進行中，稍早在頒發最佳客語專輯時，更是意外引發網友討論，因為上台領獎的金髮美女歌手一身性感禮服大膽露出她傲人左乳，讓網友看了心驚驚，深怕她一個不小心就會上演走光意外。

春麵樂團憑著專輯《到底》獲得評審團肯定，無懸念拿下本屆金曲獎最佳客語專輯大獎，金髮女成員賴予喬在上台領取這項殊榮時，一身大膽露出性感左乳的金曲戰袍就意外引發了PTT網友熱議「這套衣服真的猛」、「陰影剛好在那裡，看起來還以為是…」、「快掉出來了，好替她緊張」、「側身好...要掉出來了」、「側面厲害」。

賴予喬側身洩超兇身材。(畫面由台視提供)

春麵樂團走星光大道。(台視提供)

第32屆金曲獎今(21日)於台北流行音樂舉行，這也是台灣新冠肺炎疫情趨緩以來的第一個大型頒獎典禮，更為了因應防疫措施，首度以「實體+線上」且不開放觀眾入場方式呈現。紅毯部分找來瑪麗搭檔「鼓鼓」呂思緯主持，頒獎典禮則是由主持小天后Lulu黃路梓茵獨挑大樑，這也是她個人生涯中第二度接下金曲主持棒。

說到金曲獎，重頭戲當然是歌王歌后大戰，最佳華語女歌手入圍各個實力堅強，由萬芳、巴奈、孫盛希、蘇慧倫、田馥甄、大陸女歌手譚維維入圍，6位實力派女唱將搶奪歌后寶座；最佳華語男歌手獎項更被封為死亡之組，由林俊傑、吳青峰、韋禮安、大陸歌手李泉、蛋堡與瘦子激烈競爭歌王頭銜，鹿死誰手令人期待。