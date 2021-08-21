蘇慧倫凍齡女神壓軸登紅毯 仙氣爆棚50歲你敢信？

第32屆金曲獎頒獎典禮今晚7點於台北流行音樂中心舉行，即將與眾好手爭奪歌后寶座的「凍齡女神」蘇慧倫，更以壓軸之姿登上紅毯，仙氣爆棚的模樣讓主持人鼓鼓也忍不住讚嘆連連，直呼：「我是被這仙氣震懾住。」凍齡美貌更是讓PTT網友暴動留言「這50歲妳敢信？」

第32屆金曲獎今(21日)於台北流行音樂舉行，這也是台灣新冠肺炎疫情趨緩以來的第一個大型頒獎典禮，更為了因應防疫措施，首度以「實體+線上」且不開放觀眾入場方式呈現。紅毯部分找來瑪麗搭檔「鼓鼓」呂思緯主持，頒獎典禮則是由主持小天后Lulu黃路梓茵獨挑大樑，這也是她個人生涯中第二度接下金曲主持棒。

說到金曲獎，重頭戲當然是歌王歌后大戰，最佳華語女歌手入圍各個實力堅強，由萬芳、巴奈、孫盛希、蘇慧倫、田馥甄、大陸女歌手譚維維入圍，6位實力派女唱將搶奪歌后寶座；最佳華語男歌手獎項更被封為死亡之組，由林俊傑、吳青峰、韋禮安、大陸歌手李泉、蛋堡與瘦子激烈競爭歌王頭銜，鹿死誰手令人期待。