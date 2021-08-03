《翻滾吧！男人》紀錄李智凱為了取得奧運參賽資格奮戰不懈。（牽猴子提供）

《翻滾吧！男人》2017年首映時，李智凱（前右三）、教練林育信（左四）、導演林育賢（左三）、監製李烈（後右）、彭于晏（前右）都到場。（翻攝臉書）

李智凱（右）從小跟著教練林育信（右二）一起練習，左上黑衣者為導演林育賢。（翻攝臉書）

「鞍馬王子」李智凱在東京奧運體操鞍馬項目摘下銀牌，為台灣體操界獲得首面奧運獎牌，他3日回台受到熱烈歡迎。而李智凱在體操場上越挫越勇，一雪里約奧運落馬的前恥成功在東京奧運奪銀，奮鬥苦練故事激勵全台民眾的心。

李智凱和教練林育信的熱血奮鬥故事，透過導演林育賢的紀錄片《翻滾吧！男孩》、《翻滾吧！男人》和劇情片《翻滾吧！阿信》被記錄下來，參與拍攝計畫的王牌監製李烈以「全心全力投入」來形容她眼中的李智凱，並對於李智凱3年之後再戰巴黎奧運有信心：「他絕對沒有問題！」

導演林育賢是李智凱教練林育信的弟弟，2005年，林育賢將林育信培訓李智凱等7位公正國小學生成為體操選手，並帶領他們拿下全國競技體操錦標賽國小中年級組團體冠軍的故事拍攝成紀錄片《翻滾吧！男孩》。2015年，李智凱前往英國參加世錦賽，林育賢也啟動拍攝《翻滾吧！男人》紀錄片計畫，紀錄下李智凱與教練林育信為了取得奧運參賽資格奮戰不懈，但因傷勢影響比賽表現而受挫過程，以及李智凱與小學一起練習體操的同伴黃克強互相較勁的故事。

李烈回顧製作《翻滾吧！男人》時隨李智凱到葡萄牙，李烈表示，當時林育信教練有感李智凱的大賽經驗不夠，遇到大場面容易怯場失常，所以鼓勵他去參加葡萄牙公開賽，但李智凱卻因為地板動作腳骨摔裂受傷，「聽到智凱受傷，當時所有人都崩潰了，想說完蛋了，距離里約奧運才20幾天」，李烈和團隊都勸李智凱專心養傷，擔心他參加里約奧運加重傷勢，「但那個小孩很硬，他堅持一定要參加奧運」。

雖然李智凱在里約奧運比賽時落馬，李烈事後回想，認為李智凱做了對的決定：「他去了奧運，見識到大場合，雖然結果是失敗了，但是對磨練心志和抗壓性有非常大的幫助。我常常覺得老天爺對於這些孩子總有安排，如果他沒受傷，不知道里約奧運會有什麼成績，但是那個受傷，對智凱的心智成長有非常大的幫助。」李烈說，自己也在李智凱身上學到很多，「明知道不會有太好的成績，還是不放棄」。

現年25歲的李智凱並非天才型選手，靠苦練才能一步一腳印站上國際體壇，在奧運發光發熱，李烈製作《翻滾吧！男人》從旁觀察李智凱，「他平常就是個小孩子，到了練習場上就變成一個人，變成非常嚴肅、非常沈穩的運動員，可以感受到他全心全力的做，即便只是訓練，也是全力以赴」，她表示李智凱每天早上五點起床，吃完早餐開始訓練，會主動加練到晚上七點，一起練習的年輕小孩可能會因為是練習而比較放鬆，「智凱永遠都全心全力投入，從來不會哈拉聊天」。