三星電子掌門李在鎔 本周五將獲假釋 18:582021/08/09 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三星電子掌門李在鎔本周五將獲假釋。(美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓法務部假釋審查委員會9日進行審查後決定，三星電子副會長李在鎔本周五將獲假釋。 根據法務部的規定，李在鎔8月將服滿60％的刑期，符合假釋條件。 桃與千葉縣締結紀念5周年視訊互贈禮 新北警與法醫研究所合作 跨轄尋獲無名屍家屬 #李在鎔 #假釋 #三星電子 #將獲 #法務部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長榮長範輪巨無霸入港 搶攻歐洲線 04:102021/08/09 財經焦點 長榮、陽明這周別追了 航運2大賺錢密碼第一手爆料 05:162021/08/09 財經 魏應充關懷偏鄉棒球隊餐食 補助基層棒球不間斷 15:392021/08/09 社會 未來新日常 來自紐約的城市防疫觀察 13:002021/08/09 生活 介聘成功老師不能就職中市議員將提告教評會 教育局：絕不寬貸 13:552021/08/09 生活 《國際產業》雷諾結盟吉利 開發中韓油電混合車市場 09:452021/08/09 財經 《韓股》外資賣超 KOSPI收黑 16:162021/08/09 財經 《集中市場》三大法人再賣超近百億 月線又遠了點 15:082021/08/09 財經 「在台灣遲遲等不到疫苗」 何庭歡赴美留學自曝將打BNT 07:442021/08/09 政治 外商獨資券商 摩根大通搶頭香 04:102021/08/09 焦點新聞 帶娃放電樂遊宜蘭 04:102021/08/09 時尚消費 財經熱門新聞 台股盤中大跌176點因這市場傳聞？鄉民：沒量換股市玩完了 - 財經 長榮、陽明7月營收狂爆又怎樣 老手警告：別賭下周三 - 財經 航運、IC、面板拐點到了 買低不追高 - 財經 1分鐘讀財經》明年稅收大豐收 這檔股票股利成主力部隊 - 財經 三星少主回歸！2隻700磅大猩猩挑戰台積電 別忘張忠謀示警 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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