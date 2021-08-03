中華隊陳奎儒（中）勇闖110公尺跨欄準決賽。（季志翔攝）

「台灣欄神」陳奎儒3日晚間在東京奧運男子110公尺跨欄預賽出賽，最終跑出本季最佳的13秒53，排名分組第5，雖無法以分組前4直接晉級，但仍靠「擇優」挺進準決賽。賽後陳奎儒激動落淚，因為去年11月全大運受傷後，他曾以為自己根本無法站上奧運舞台。

本屆東京奧運男子110公尺跨欄共有45人參賽，預賽分為5組，每組取前4名，另外擇優4人，共24人晉級準決賽。陳奎儒這次被排在第4組、第3跑道，最終跑出13秒53成績，分組排名第5，最後靠擇優晉級準決賽，預賽總排名第18位。

這是陳奎儒生涯首度參與奧運，也是1988年吳清錦後，中華隊首位參加奧運男子110跨欄的好手。陳奎儒在2018年雅加達亞運以13秒39成績摘銀，2019年亞錦賽則獲得銅牌，個人最佳成績為13秒34，同時也是全國紀錄保持人。

然而去年11月全大運陳奎儒右小腿筋膜撕裂，嚴重傷勢讓他休息兩個多月，加上疫情沒有參加國際賽，讓他一度以為自己無緣東奧，所幸最後靠著世界排名取得奧運門票。

陳奎儒賽後眼眶泛紅表示，回想傷後遭遇種種低潮，成績不如預期，一度以為無法參加奧運，如今不但能在奧運預賽跑完，還晉級準決賽，忍不住情緒激動。