東京奧運中華隊截至3日為止，目前已奪下2金4銀4童共10面獎牌的成績，擠進世界排名第20名。對於東奧成績是否會影響到執政的民進黨民調？前民進黨立委郭正亮今上宅神朱學恒直播表示，他認為，執政黨民調不一定，但蔡英文總統民調會回升。就他觀察，蔡總統這2周，其實很認真關注奧運賽事。

前民進黨立委郭正亮。(圖/本報資料照)

郭正亮今(3日)上朱學恒臉書「朱學恒的阿宅萬事通事務所」直播，有網友提問，中華隊健兒在東京奧運奪牌，民進黨民調會回升嗎？郭正亮表示，執政黨不一定，但蔡英文總統民調會回升，因為，就他觀察，蔡總統這2周，很認真在臉書發文轉播奧運。

朱學恒的阿宅萬事通事務所 Youtube頻道。

談及羽球和桌球台灣選手表現精彩，郭正亮也說，這次羽球和桌球中華隊和大陸選手團強碰，其實大陸隊伍實力很強，尤其桌球和羽球又是大陸長期視為「國球」的體育重點發展運動。郭正亮坦言，自己在2005年到2009年這段時間，擔任羽球協會理事長，當時大陸在羽球幾乎是全拿，桌球更誇張，幾乎都是大陸在得名。

郭正亮也直言，羽球男雙「麟洋配」能擊敗大陸「雙塔」，其實完全出乎體育界的意料之外，郭正亮指出，賽前沒有人認為他們能奪牌，甚至認為他們能進8強就不錯了，尤其是預賽第一場就輸給印度，還對上2次世界排名第一的印尼，甚至四強對上印尼最佳的組合和大陸雙塔，結果「麟洋配」都打贏，還都是直落2。郭正亮還說，中華對羽球男雙從來就沒有那麼強過，這次真的就像有如神助一般。