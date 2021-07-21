東京奧運中華代表團19日搭乘華航包機飛抵日本參賽，但包括羽球世界球后戴資穎在內所有國手都搭經濟艙，引起各界撻伐。曾任體委會副主委的前綠委郭正亮表示，國民黨立委洪孟楷早在2020年3月在總質詢時，就曾特別詢問行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠東奧包機一事，但到了今年7月出發後，狀況都沒改變，代表這中間潘文忠什麼都沒做，因此，郭正亮直言，他認為這件事不應該只有體育署長下台。

前民進黨立委郭正亮。(郭正亮提供)

奧運選手搭經濟艙去日本比賽，遭批評蔡政府承諾給選手搭商務艙的承諾跳票，教育部昨公開道歉，並解釋是防疫考量。然而，國民黨立委洪孟楷卻抓包，2020東京奧運運輸企劃書（類似政府招標文件）預算總金額600多萬，只包一架飛機，在運輸需求上明白寫著「代表團預估商務艙旅客11位、其餘暫為經濟艙」，洪孟楷痛批，體育署等於一開始就沒打算讓全部選手搭商務艙。

藍委洪孟楷抓包政府一開始就沒打算讓所有選手都搭商務艙。（圖/洪孟楷提供）

對此，宅神朱學恒20日邀郭正亮上臉書直播談近期東奧國手搭經濟艙等事件， 郭正亮說，「2019年發包到現在7月中間這段時間，教育部什麼都沒做，體育署歸潘文忠管」，「我認為，不應該只有署長張少熙下台，一架包機只有11個商務艙機位，潘文忠已經沒有遵照蔡英文總統2017年承諾，讓每位選手都搭商務艙，拖到2020年3月還被立委質詢同樣的問題，當時還誇下海口保證每位選手都能搭商務艙，況且從2017年到現在2021年教育部長都是潘文忠，他到底還有甚麼屁話可講？」。