台灣民意基金會今公布最新民調，贊同與不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，皆為4成5；台灣民意基金會董事長游盈隆認為，歷經過去一個月辛苦的總統聲望保衛戰，蔡英文仍在奮戰中，未脫離執政困境，陷入一種膠著狀態。

他分析，和去年五月相比，9成3的24歲以下公民力挺蔡總統，如今只有5成4力挺；中性選民4成6不贊同，3成7贊同，顯示中性選民多數站在反對黨這一邊。

民調顯示，贊同或不贊同蔡總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策；10.5％非常贊同，34.9％還算贊同，26.1％不太贊同， 19.1％一點也不贊同。他說，顯示台灣社會對蔡總統執政表現褒貶不一，從人數看正反勢均力敵，從強度看，不贊同的一方態度較強烈。

他說，和上個月相比，蔡英文「總統職務表現贊同率」回升 2.2 個百分點，「不贊同率」上升 0.7 個百分點；這一來一往相差 0.2 個百分點，總統民意支持度止跌回升，但幅度有限，同時因不支持的社會力量持續微幅上升，整體總統民意支持度的收支帳出現 0.2％的超微幅翻轉，顯見蔡英文總統的社會支持與不支持力量正陷入一種強烈拉鋸、難分難解的狀態。

這個月為何回升？他認為，國際與兩岸情勢沒有新的突發狀況下，不外乎兩個因素，一是疫情明顯獲得控制、二是疫苗有著落，蔡英文及其執政團隊因協助開放進口有功，總統聲望自然也隨之拉抬。

他認為，過去五年，蔡政府較具爭議性的公共政策包括一例一休、年金改革、同性婚姻、 司法改革、前瞻計畫、國民參審制等，到現在的疫苗政策，都曾引爆社會強烈的反彈聲浪，民進黨也曾因此付出慘痛代價，2018 年選舉慘敗就是一個例子。一連串引爆社會強烈爭議的公共政策的根源，就是要貫徹蔡英文的權力意志，她是這一切社會爭議的起源，未來疫苗爭議將成為蔡英文總統聲望和歷史定位的關鍵因素。

他說，蔡英文曾享有一段舒適的民意支持高原期，時間長達 16 個月，目前她的民意支持度是 2020 年 1 月總統大選結果揭曉以來次低的，未來總統聲望會如何演變不容樂觀。