「世界球后」戴資穎，參加此屆東京奧運女單被視為奪金大熱門，昨（26日）在小組賽第2戰，擊敗越南好手阮翠玲，奪下小組賽2連勝，下場將對戰世界排名41的法國選手齊雪霏的她，稍早在臉書貼出自拍影片，不過表情卻顯得無奈，立刻引起網友議論。

戴資穎在東京奧運羽球女單小組賽奪下２連勝，下場比賽將對戰世界排名41的法國選手齊雪霏，賽事在明日日本時間9點登場，稍早，她在臉書曬出一則6秒自拍影片，過程中並沒有說出任何一句話，但臉上表情卻顯得無奈，接著表示：「聽到明天打早上9點，是這個表情！！是台灣8點喔！你們會起來看我比賽嗎？」不難看出對於明天賽事，抱持著期待又緊張的心情。

眼見戴資穎向所有人喊話，網友們也紛紛給予回應：「會的會的，做夢都會幫您加油，加油加油」、「雖然要上班，但會時時刻刻查詢及為妳加油」、「絕對提早一個小時起床，幫妳集氣加油」、「今晚早點休息，明早看妳表現」、「就算是三更半夜也會爬起來看」，而這段影片，短短時間就超過４萬人按讚。

戴資穎出征東京奧運，24日單打首戰輕鬆擊敗瑞士選手賈奎特（Sabrina Jaquet），第2戰對上越南好手阮翠玲，首局比賽呈現落後局面，不過後段趁著對手體力下滑之際，順利逆轉成功，最終以直落二勝出，賽後她也在IG寫下：「後天繼續努力，謝謝大家為我加油打氣，期待中華隊每天都有好消息」。