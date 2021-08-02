東京奧運昨晚迎接意義非凡的一場賽事，「羽球天后」戴資穎與中國大陸的陳雨菲廝殺搶金牌，過程打得相當膠著，最終陳雨菲以些微差距贏得比賽，戴資穎收下銀牌，雖輸了比賽，但她在本屆東奧的成績，仍是寫下台灣羽球女單在奧運的最佳成績，而全力以赴的小戴，事後也po文透露，辛度給她的擁抱讓她忍不住爆哭，外界因此好奇戴資穎跟其他強敵們，私下關係如何？並在小戴的IG找到了答案。

戴資穎奧運夢想留下了一點遺憾，頒發銀牌時神情複雜，讓眾人看了心疼，事後她也po文，表示自己拚盡全力，但「不完美總是存在著」，也曝光內心正安慰自己時，印度選手辛度跑來捧著她的臉，跟她說：「我知道妳很難受，妳已經表現的很好，只是今天不是妳的局」，接著將她抱在懷裡說這些她都知道，真誠的鼓勵讓小戴真正放下心防，爆哭一場，坦言「真的太難過了，因為真的很努力了」。

事實上，無論辛度、依瑟濃及陳雨菲等好手，都是小戴在國際賽事上長年的勁敵，但同時，他們也是在羽球領域一起追求進步的好夥伴，小戴曾在IG貼文，2019年參加了世界羽聯世年終賽晚宴，當時依瑟濃、辛度、奧原希望、山口茜、陳雨菲等東奧女單8強齊聚，跟戴資穎是同桌，大家都換下了球衣，做了美美的晚宴打扮，一群人就像坊間少女一樣，由小戴掌鏡自拍，大家態度輕鬆、笑得燦爛，足見私下交情不錯。

如今眾人在東京奧運殿堂又相遇，從比賽中就能看出，感情很好的大家，上了賽場完全沒在保留，互拚到底，而這昔日照片，也在金牌戰後被網友轉發到臉書「爆怨2公社」討論，表示：「這幾天在場上廝殺的對手，場下其實也都是互相欣賞的朋友」，眾人也紛紛留言直呼這是真正的運動家精神，「以武會友，勝敗乃兵家常事」，也直呼她們私下相處的樣子，真是太可愛了。