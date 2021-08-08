今天東京奧運閉幕式剛結束，而整個閉幕典禮圓滿落幕，從一開始大會先介紹重要長官入場，接著旗手和運動員也紛紛入場，整個氣氛非常歡樂，這次中華隊只有田徑好手陳傑、鄭兆村、黃士峰、楊俊瀚和10名工作人員出席。

而說到這次閉幕式最大的亮點就是東京和法國的交接，法國用了大家想不到的方式呈現，在交接影片中畫面來到外太空，在這個「航空演奏站」裡樂手吹奏法國國歌，接著影片就帶到巴黎城市中，展現他們特有的運動項目和民情風俗。

由BMX騎士帶大家飛越巴黎造幣場、奧塞美術館、巴黎大皇宮、巴黎歌劇院，再走到凱旋門、協和廣場，最後抵達巴黎萬神殿，此橋段有種從日本飛越到巴黎的感覺，讓我們再短短一瞬間窺探巴黎這座城市的美妙。

而最大重點接著呈現，東京現場和法國巴黎即時連線，這時鏡頭帶到艾菲爾鐵塔上，上面已掛好2024巴黎奧運的旗幟，在鐵塔的周圍則聚滿了法國民眾，再加上已經回到國內的法國隊選手，他們搖旗吶喊，彷彿向全世界說它們已準備好了！

然後抬頭一看巡邏兵飛行表演隊呼嘯而過，他們飛過艾菲爾鐵塔，從飛機的尾巴噴出象徵法國國旗的紅、藍、白三色煙霧，場景非常壯觀，也完整呈現了法國的象徵，讓現場法國民眾和選手大呼過癮，最後鏡頭再轉回東京，進行聖火熄滅的儀式，正式宣告奧運結束。