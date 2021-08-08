Australia’s Aron Baynes was missing from the Boomers’ medal podium in Tokyo. Tough news: Sources say Baynes remains in the hospital with severe nerve damage in his neck an injury more significant than initially diagnosed and could miss the entire 2021-22 season. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 7 2021

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞8日爆料，並未出席東京奧運男籃頒獎典禮的澳洲中鋒貝恩斯，目前傷勢比先前報導還要嚴重，可能遭逢頸部神經嚴重受損，當前還在醫院接受治療，身為自由球員的他，下個NBA賽季也可能提前整季報銷。

貝恩斯是在東奧男籃預賽出戰義大利時受傷，隨後更在浴室摔倒，造成頸部傷勢更加嚴重，也讓缺席剩餘東奧賽事，如今他面臨如此嚴重的傷勢，卻將面臨下個球季沒法打球賺錢的噩耗，這恐怕是他前往東京打奧運時沒有預想的悲慘結果。

2009年NBA選秀會落選的貝恩斯，隨後前往歐洲聯賽磨練了4年，終於等到加盟馬刺機會，更幸運跟隨馬刺拿下2014年NBA總冠軍，接著加盟活塞、塞爾提克、太陽、暴龍等隊，上季待在暴龍場均6.1分、5.2籃板，還先發打了31場。

不過眼見貝恩斯在東奧遭受如此嚴重的傷勢，暴龍也在本月5日宣布裁掉貝恩斯，原本暴龍有在考慮是否把他當作交易籌碼，但隨著他可能整季報銷，早已沒有任何交易價值，暴龍也馬上把他裁掉，雖很無奈，但這就是NBA的殘酷現實。