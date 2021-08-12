李姓運將今年4月載1名喝醉的廖姓男子，不滿廖男在車上發酒瘋，一氣之下竟把廖男拖下車，持螺絲起子狠刺10多下離開。廖男送醫後雖保住一命，但因傷勢過重恐失能癱瘓，台北地檢署12日通知李男到案，訊後依殺人未遂罪嫌對他聲押禁見獲准。

檢警調查，李男4月4日凌晨載喝醉的廖男，因廖男失控在車上亂踢椅子，李男一氣之下在新北市新店區安民街停車，把廖男拖下車後，拿螺絲起子朝廖男頸部狠刺10多下，然後再開車離開現場。

有民眾經過發現廖男滿身是血倒在地上，趕緊叫救護車將廖男送醫，經急救後，廖男仍因失血過多、頭頸部受傷過重，有癱瘓失能的危險。警方事後調閱監視器，循線掌握到李男身分，但因不是現行犯，全案函送北檢偵辦。

北檢今傳訊李男開庭，李男雖承認有與廖男起爭執，但否認殺人犯意。檢察官認為，頸部是人體重要部位，若傷及動脈有極大可能致死，且廖男身上仍有多處傷勢原因不明，訊後依涉犯殺人未遂重罪、有再犯之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

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