曾多次在臉書控訴婆婆家暴的台中市豐原李姓前空姐，今年3月11日涉嫌買汽油縱火，造成自己與楊姓丈夫雙雙燒傷命危，而全身80%二度灼傷的丈夫搶救45天後傷重不治，台中地檢署今偵查終結，將李女依殺人罪起訴，最重可處10年以上、無期徒刑至死刑。

據了解，45歲李姓前空姐與丈夫是透過鸚鵡社團認識，兩人一見如故迅速墜入情網，交往5個月後於2020年5月閃婚，豈料，不到一年的時間，李女與丈夫及其公婆全都互控家暴，李女和楊姓丈夫在今年2月初雙雙互控家暴，兩人各自聲請的保護令分別於今年3月4日、9日核發。

李女在今年3月7日先在臉書爆料遭婆婆咬傷，9日前往控告婆婆公然侮辱，同日丈夫收到核發的保護令，但李女卻在臉書發文，大書特書丈夫的體貼與可靠，更讚他是「可遇不可求的靈魂伴侶」。

但3月11日上午，距離該篇PO文相隔不到35小時，李女竟在住處縱火，造成同住丈夫楊男全身2度80%燒傷，李女自己則是2-3度45%灼傷。楊男供稱，妻子叫醒他要他跪下道歉，趁機潑汽油點火；李女則說，她在屋內燒東西，丈夫潑汽油才起火。

警方調查，李女當天清晨5時許拿著塑膠空瓶前往加油站買汽油，6時住家就傳出火警。台中地檢署偵查後，依從監視器畫面，以及李女先外出買汽油，以及消防局鑑定本案為人為縱火，顯示李女觸犯縱火與殺人罪，依法起訴。