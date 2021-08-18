新北市永和警分局員警日前在網路發現桃園任姓男子上網購買槍械零件，疑在改造槍枝，警方多日蒐證後，本月14日前往任男經營的汽車維修工廠搜索，起獲改造槍枝1把、槍枝零件、子彈等證物。警方查出，任男為桃園市某消防分隊義消，並無前科紀錄。任男聲稱因疫情期間太無聊，才改造槍枝打發時間。偵訊後，警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例將任男送辦。

據了解，50歲任姓男子經營汽車修理廠，嗜好改造及操作無人機。任男供稱，因疫情期間不能外出玩無人機，在家太無聊才上網研究改造槍械，並上網購買零組件自行組裝，單純只供自己把玩。

永和分局表示，警方日前執行網路巡邏，在臉書社團發現任男陸續購買槍枝零件，經多日監控蒐證，本月14日前往任男的汽修廠搜索，起獲貝瑞塔改造手槍1支、改造工具電鑽1批、未貫通槍管、子彈、槍枝零件組1批等證物。

警方將扣案改造槍枝送往鑑識中心鑑驗，初步鑑定具有殺傷力。偵訊後，全案依法移送桃園地檢署偵辦。