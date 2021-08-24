花蓮壽豐鄉鯉魚潭驚傳有人溺水！一名住在文蘭村的49歲周姓村民，今天中午前往鯉魚潭蓮華碼頭周邊徒手下潛，疑似溺水，許久未起，消防局派遣潛水人員下水搜尋近1個多小時，終於發現身影，不過已無生命徵象，事故發生原因，仍待警方調查。

消防局第二大隊指出，今天中午12點37分許，接獲民眾報案指出，鯉魚潭蓮華碼頭周邊，有名男性民眾徒手下潛，且3分鐘未浮起，疑似溺水，協請派員救援。

住在文蘭村的周姓村民，今天中午前往鯉魚潭蓮華碼頭周邊潛水，許久未起，消防局獲報派遣潛水人員下水搜尋未果，目前已通知水域義消前往支援。（花蓮縣消防局第二大隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

消防局第二大隊派遣3車1艇12人前往鯉魚潭搜索救援，其中3名潛水人員準備著裝完畢後，於下午2時18分下水救援搜索未果，上岸稍歇後，並通知紅十字會及水域義消前往支援後，即更換氣瓶繼續搜救。

搜救近1個多小時後，潛水人員約在下午3時40分許於現場尋獲1名男性，已無生命徵象，目前已交由警方及家屬處理。

據附近居民透露，周男無業，常喝酒鬧事，不時喝得爛醉在鯉魚潭附近和店家索討金錢，雖然會游泳、也常在潭裡潛水，推測可能是喝酒體力不支而溺斃，詳細事故原因及死因仍待警方調查。

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