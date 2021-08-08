烏克蘭19歲少女瑪秀琪克(Yaroslava MAHUCHIKH)，在2019年首度參加世錦賽的她就以2公尺04成績奪下跳高銀牌，更創下U20的紀錄，今年首度參加東京奧運就摘下銅牌，讓她的美貌再被討論。

今年只有19歲的烏克蘭跳高選手瑪秀琪克(Yaroslava Mahuchikh)，在2020東京奧運以2公尺00的成績摘下銅牌，之前在世錦賽奪下跳高銀牌時曾說「我還未滿20歲，還有機會能將此紀錄推上2公尺06或更高。」雖她在東奧的成績無法超越自己紀錄，但她今年首度站上奧運殿堂，就能奪下銅牌已經是不錯成績，而除了成績外，她出眾的外型立刻成為全場焦點，早在她還沒參加東京奧運時，就已經被網友神出PO到表特版，飄仙氣的她，再度成為場上的焦點。

身高181cm瑪秀琪克(Yaroslava Mahuchikh)除了運動訓練外，從她的社群也能見到她少女心一面，跟著好朋友拍抖音搞笑、打扮的超美和好朋友喝下午茶及到各處旅遊；而她也在社群PO出不少比基尼照片，尤其她有著逆天長腿及運動員才有的肌肉線條，讓她在場外的生活更吸睛。

瑪秀琪克首征東奧跳高決賽中，以2公尺00的成績摘下銅牌，分別落後澳洲的尼古拉麥克德莫特(Nicola McDermott)以2公尺02獲銀，世錦賽金牌、ROC的瑪麗婭庫吉娜(Mariya Lasitskene)以2公尺04摘金的成績。