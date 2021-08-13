30歲大陸男星霍尊最近被舊愛陳露爆料玩弄感情、私下找砲友，還跟樂手在電影院偷情激戰，從對話中更自稱「我兩天一砲，時不時還自己擼管」，因此縱慾過度買了「海狗丸」，使他形象全毀，兩個節目終止合作，而追了他多年的粉絲昨(12日)也發聲「脫粉」，更透露霍尊本人外型並不出色，都是靠粉絲修圖才給人帥氣錯覺。

陳露昨丟出霍尊在老司機群組「滬上情慾流」的誇張對話，自曝精彩性經驗「兩天一砲」，導致他身體透支，幸好「海狗丸也快到了」。話鋒一轉，霍尊又稱：「女人就該有女人的樣子！溫潤如水，我會加倍呵護百依百順，要是這個X樣子，我會把她打死！」而陳露先前透露，霍尊私下稱呼女性都以「小琵琶精」、「小古箏精」等外號，痛批：「這些國粹樂器被你拿來作為調侃的代號」。

霍尊和朋友聊天截圖曝光。（圖／翻攝自微博）

見此，《會火》報導，有粉絲決定脫粉並在網上發長文繼續猛批霍尊，該網友說，幾天前還跟一起追過霍尊的朋友說：「他應該沒那麼壞」，未料看到聊天截圖「真是震撼我全家」，網友反問：「你哪裡來的自信啊大哥？從外型來看，不化妝就沒有眉毛，眼睛又小又腫又圓」，「每次給你拍照要找角度，又禿又胖又駝背，腿短還羅圈（意指O型腿），這還不算，光給你磨痘坑每次都把老娘累死」。

粉絲脫粉開罵霍尊。（圖／翻攝自會火微博）

決定脫粉的粉絲更說，從專業程度看，霍尊覺得自己作品高人一等，結果被他看不起的都走紅，而他基本的敬業也做不到，明知第二天有通告前一天還要吃火鍋吃到嘴長水泡，更別提不會身材管理，「但凡健身就受傷，你是小腦萎縮嗎？」坦言自己當時應該是瞎了眼，最後更虧：「你說你喜歡古箏的時候，我可從來沒想過你喜歡的是『小古箏精』啊」。

而網友見霍尊粉絲的長文後，紛紛表示：「給這位人間清醒回頭是岸的前任粉絲點讚」、「他粉絲比吳簽粉絲還清醒」、「霍尊買海狗丸打一個成語——霍針加時​（音近貨真價實）」、「果然，還是粉過的人最會罵」。