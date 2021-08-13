藝人郁方出道至今28年，不論在戲劇或主持領域，都繳出漂亮成績單，近年將重心放在家庭的她，稍早在臉書自曝有嚴重的「人際關係過敏症」，只要陌生人多的地方就會不自在，與她給人的印象相差甚遠。

郁方表示一直以來都有嚴重的「人際關係過敏症」，像是參加party一定早退、陌生人多的地方會不自在，只想默默坐在角落、不懂得說場面話太直白等，她強調朋友雖然不多，但都是真心交往，也因為友人都了解她的症頭，通常都任由她去，也因此道出心裡話：「我常常在內心裡面謝謝我的朋友！支持我！不理會我的白目，才能讓我繼續存在這個世界」，更搞笑表示：「真的是一早有感而發」。

對此，網友紛紛回應：「同樣症頭+1，一旦列入知心名單，就會如家人對待」、「朋友當然要找真心的，白目、利用人的都不要」、「每個人都有她的毛，只要自己覺得自在就好」、「尊重自己內心，也是真誠對待別人的方式」、「朋友少沒關係，真心相待感覺挺幸福」，就連好友何如芸都留言：「7早8早在良心發現什麼啦」，她則回應：「真的要謝謝你了解我的症頭啊！哈哈哈」。

郁方日前收養３隻三花貓，透露在日本曾拍賣出2千萬日幣，相當於508萬台幣身價，但因為小孩堅持想留下來養，最後決定收養，雖然強調不會因此賣掉，但仍好奇詢問：「如果有人出這樣的高價，你們會賣？」也引起網友熱烈討論。